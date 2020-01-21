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Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти из Украины

Новости » Политика     21.01.2020 - 15:08
Лукашенко: Беларусь планирует закупать 30% нефти из Украины
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси нет сейчас альтернативы по поставкам российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, у Беларуси нет сейчас альтернативы по поставкам российской нефти.

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицировать нам нужно. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы будем завозить из Балтики и процентов 30 из Украины - проверенный уже путь", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что РФ может не согласится на поставку нефти из Казахстана.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если РФ согласится с этим. Удивительно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - заявил беларусский президент.

Он также констатировал, что экономические условия, в которых приходится работать Беларуси, усложняются.

"Из-за введения РФ налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заявил Лукашенко.

Напомним, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Поставка нефти будет осуществляться через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в 20-х числах января.

Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января этого года из-за прекращения поставок российской нефти в страну.

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