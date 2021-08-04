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Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси, - МИД

Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел заявило о готовности помочь белорусскому тренеру гандбольной команды Константину Яковлеву. Вчера, вместе с тремя другими спортсменами, мужчина сбежал из Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Витязь" Константином Яковлевым. Рады поздравлять его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома", - отмечает пресс-служба.

Украина, со своей стороны, готова оказать необходимую помощь Яковлеву.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что трое белорусских спортсменов решили сбежать из страны. Один из них переехал в Украину.

В частности, РБК-Украина раскрывало подробности того, как белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вернуть обратно в страну с Олимпиады-2020.

В Конце концов, Польша предложила девушке визу и возможность выступить на соревнованиях от имени страны.

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