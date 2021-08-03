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Из Беларуси сбежали еще трое спортсменов: один из них в Украину

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Минск, Вторник 03 августа 2021 23:22
Из Беларуси сбежали еще трое спортсменов: один из них в Украину Фото: тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев (Instagram.com/hcviciaz_leon)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Из Беларуси сбежали еще три спортсмена. Главный тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев уехал в Украину, а многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова решили не возвращаться из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Наша Нiва" и заявления спортсменов в соцсетях.

По данным издания, Яковлев в июне отсидел 15 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий. Его задержали 16 июня, когда он возвращался с другими спортсменами из Барановичей в Минск после встречи с журналистом Дмитрием Руто.

Как отмечает "Наша Нiва", Яковлев принимал участие в мирных акциях протеста и комментировал события, которые произошли после президентских выборов в августе 2020 года.

Беларусь также покинула спортивная супружеская пара - серебряный призер Олимпиады-2008 по десятиборью Андрей Кравченко и его жена - многоборка Яна Максимова.

В ноябре 2020 года Кравченко задержали на одном из протестных маршев. Он получил 10 суток административного ареста.

В своем Instagram Яна Максимова написала, что они с мужем долго думали, возвращаться ли в Беларусь. В итоге решили остаться в Германии.

"К огромному сожалению сейчас там (в Беларуси - ред.) можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни", - написала спортсменка.

Ранее журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Беларусь после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Личность уехавшего он не раскрыл.

Напомним, 2 августа стало известно, что муж легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Украину.

Отметим, белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск.

В итоге девушка получила убежище в посольстве Польши в Токио и готовится вылететь прямым рейсом в Варшаву.

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