Зеленский ответил на предложение экспортировать зерно через Беларусь

Беларусь предлагала экспортировать зерно через ее территорию. Однако Украина не готова рассматривать этот вариант.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно, - ред). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали . Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время которого заявил, что Беларусь готова к поставкам украинского зерна в порты стран Балтии через ее территорию. Предложение Лукашенко поддержал и глава Кремля Владимир Путин.

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