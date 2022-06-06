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Зеленский ответил на предложение экспортировать зерно через Беларусь

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 18:49
Зеленский ответил на предложение экспортировать зерно через Беларусь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь предлагала экспортировать зерно через ее территорию. Однако Украина не готова рассматривать этот вариант.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно, - ред). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время которого заявил, что Беларусь готова к поставкам украинского зерна в порты стран Балтии через ее территорию. Предложение Лукашенко поддержал и глава Кремля Владимир Путин.

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