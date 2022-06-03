Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь, но есть условие
Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Самый простой способ вывезти зерно с Украины - через Беларусь. Самое легкое. Самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси", - подчеркнул он.
Отметим, украинская сторона на сегодня не рассматривает возможность экспорта зерновых через территорию Беларуси, поскольку она не является нейтральной. С первых дней вторжения России белорусская территория использовалась как плацдарм для наступления на Киев и ракетных ударов по Украине.
Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко обсудил с руководством ООН транзит украинского зерна через Беларусь и тоже заявил, что для этого порты стран Балтии должны быть разблокированы и для белорусской продукции.
Сегодня Путин предоставил гарантии безопасности для вывоза зерновых по Черному морю и пообещал не атаковать Украину.
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