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Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь, но есть условие

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Москва, Пятница 03 июня 2022 20:56
Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь, но есть условие Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Самый простой способ вывезти зерно с Украины - через Беларусь. Самое легкое. Самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси", - подчеркнул он.

Отметим, украинская сторона на сегодня не рассматривает возможность экспорта зерновых через территорию Беларуси, поскольку она не является нейтральной. С первых дней вторжения России белорусская территория использовалась как плацдарм для наступления на Киев и ракетных ударов по Украине.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко обсудил с руководством ООН транзит украинского зерна через Беларусь и тоже заявил, что для этого порты стран Балтии должны быть разблокированы и для белорусской продукции.

Сегодня Путин предоставил гарантии безопасности для вывоза зерновых по Черному морю и пообещал не атаковать Украину.

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