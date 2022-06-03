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Лукашенко обсудил с генсеком ООН транзит украинского зерна через Беларусь

Новина українською →
Минск, Пятница 03 июня 2022 15:07
Лукашенко обсудил с генсеком ООН транзит украинского зерна через Беларусь Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе переговоров они обсудили вопрос вывоза зерна с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОНТ.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова к поставкам украинского зерна в порты стран Балтии через территорию страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.

При этом Лукашенко выдвинул условие для транзита украинского зерна. В частности, он хочет, чтобы порты были открыты и для белорусских товаров: "то есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси".

В свою очередь Гутерриш попросил "небольшую паузу в несколько дней", чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Беларусь.

Напомним, ранее стало известно, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь обеспечить экспорт украинского зерна по Черному морю. Ожидается, что ее в ближайшее время обсудят представители России, Украины и ООН.

Кроме того, турецкие СМИ пишут, что Киев и Москва могут договориться о разблокировке черноморских портов на встрече в Стамбуле.

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