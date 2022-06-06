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Зеленський відповів на пропозицію експортувати зерно через Білорусь

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Понеділок 06 червня 2022 18:49
Зеленський відповів на пропозицію експортувати зерно через Білорусь Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь пропонувала експортувати зерно через її територію. Однак Україна не готова розглядати відповідний варіант.

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно, - ред). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Олександр Лукашенка провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час якої заявив, що Білорусь готова до поставок українського зерна в порти країн Балтії через її територію. Пропозицію Лукашенка підтримав й голова Кремля Володимир Путін.

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