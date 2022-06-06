Зеленський відповів на пропозицію експортувати зерно через Білорусь

Білорусь пропонувала експортувати зерно через її територію. Однак Україна не готова розглядати відповідний варіант.

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна .

"Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно, - ред). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували . Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Олександр Лукашенка провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час якої заявив, що Білорусь готова до поставок українського зерна в порти країн Балтії через її територію. Пропозицію Лукашенка підтримав й голова Кремля Володимир Путін.

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