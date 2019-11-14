Украина - Эстония: анонс матча

Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Готовимся к товарищескому поединку

Заключительный домашний матч года сборная Украины проведет в рамках спарринга с командой Эстонии. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, "сине-желтые" являются фаворитами противостояния. Шевченко даст шанс тем футболистам, кто играл меньше.

14 ноября 19:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Эта встреча будет предшествовать последнему матчу отбора к Евро-2020 против сборной Сербии, который состоится 17 ноября на поле соперника. Команда Андрея Шевченко досрочно вышла в финальную часть континентального первенства, обыграв в домашнем поединке действующих чемпионов турнира команду Португалии. Но сама игра с сербами важна в контексте итогового размещения украинской команды перед жеребьевкой.

Сборная Эстонии занимает последнее место в своей группе отбора к Евро-2020, где также играют Нидерланды, Северная Ирландия и Беларусь. В общем, к финальной части чемпионатов мира и Европы команда Эстонии не квалифицировалась ни разу.

По состоянию на октябрь 2019 эстонцы занимали в официальном рейтинге ФИФА 104 место, в то время как подопечные Шевченко - 22.

Сборная Украины четыре раза (два официальных и два товарищеских) встречалась с эстонцами и одержала четыре победы при десяти забитых мячах и нуле пропущенных.

Это будет дебютный матч национальной команды в Запорожье. В него свои матчи национальная команда проводила в семи городах.