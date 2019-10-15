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Украина может быть среди сеяных во время жеребьевки Евро-2020

Новости » Спорт    15.10.2019 - 11:59
Украина может быть среди сеяных во время жеребьевки Евро-2020

Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко против Сербии

Национальная сборная Украины обеспечила себе участие в групповом этапе чемпионата Европы 2020 года и теперь может попасть в первую корзину при жеребьевке. Об этом сообщает tribuna.com.

Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в последней встрече группы B с Сербией, которая состоится 17 ноября в Белграде.

В первую корзину попадают шесть лучших первых мест по итогам квалификационного раунда. Сейчас Украина лучшая среди команд, которые идут на первом месте в своих группах отбора, однако некоторые сборные имеют матчи в запасе.

Попадание в список сеяных стратегически важное, так как в таком случае сборная Украины может избежать встречи с топ-сборными уже на групповом этапе Евро-2020.

Жеребьевка финального этапа Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте (Румыния). На момент жеребьевки будут известны 20 из 24 участников финального этапа. Еще четыре места будет разыграно в марте 2020 по квоте четырех дивизионов Лиги наций.

На данный момент пять сборных вышли на Евро-2020. Кроме Украины это Италия, Бельгия, Польша и Россия.

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