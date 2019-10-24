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Сборная Украины после выхода на Евро-2020 поднялась в рейтинге ФИФА

Новости » Спорт    24.10.2019 - 12:11
Сборная Украины после выхода на Евро-2020 поднялась в рейтинге ФИФА
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Подопечные Шевченко находятся на 22 месте

Сборная Украины после того, как досрочно обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020, поднялась на три места в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В октябрьском списке национальных команд 2019 года, после матчей в рамках квалификации Евро-2020 с Литвой (2:0) и Португалией (2:1), подопечные Андрея Шевченко находятся на 22 месте.

Сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Другие соперники Украины в отборочном цикле чемпионата Европы: Сербия - 33 (2), Люксембург - 96 (-3) и Литва - 132 (1).

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции, третью строчку занимает Бразилия.

Сборная Украины занимает первое место в группе B после семи матчей и следующую игру проведет 17 ноября против Сербии. В этом противостоянии "сине-желтым" достаточно набрать одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших игроков мира текущего столетия по версии The Independent.

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