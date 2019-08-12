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Сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье

Новости » Спорт    12.08.2019 - 16:26
Сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье
Фото: "Славутич-Арена" (facebook.com/stadion.zp.ua)

Восьмой город Украины, который примет поединок национальной команды

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил в качестве места проведения товарищеского матча Украина - Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арена". Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эта встреча станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.

Кроме того, 10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Члены Исполкома УАФ утвердили в качестве места проведения этого поединка "Днепр-Арену". Этот матч станет первым поединком сборной в городе за последние 10 лет.

Запорожье станет восьмым украинским городом, который примет поединок сборной Украины. До него свои матчи она уже проводила в Ужгороде, Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Донецке и Днепре.

Напомним, сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА.

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