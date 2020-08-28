Украина и ЕС имеют общие подходы к ситуации в Беларуси

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора обменялись мнениями о развитии ситуации в Беларуси. Украина и ЕС имеют общие подходы к решению кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отметим, 9 августа в Беларуси начались акции протеста из-за возможной фальсификации президентских выборов, на которых с 80,1% поддержки победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала официальные результаты выборов и требует от Лукашенко мирной передачи власти. Результаты голосования не признали и в Европейском союзе.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев поддерживает позицию Евросоюза о непризнании результатов выборов президента в Беларуси.

Кроме того, Украина приостановила все контакты с Беларусью из-за внутриполитического кризиса в стране; Кулеба рассказал, когда контакты между странами будут возобновлены.

Добавим, Зеленский обсуждал ситуацию в Беларуси во время телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов.