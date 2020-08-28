Україна та ЄС мають спільні підходи до ситуації в Білорусі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Україна та ЄС мають спільні підходи до вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зазначимо, 9 серпня у Білорусі почалися акції протесту через можливу фальсифікацію президентських виборів, на яких з 80,1% підтримки переміг Олександр Лукашенко. Опозиція не визнала офіційні результати виборів та вимагає від Лукашенка мирної передачі влади. Результати голосування також не визнали й у Європейському союзі.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ підтримує позицію Євросоюзу щодо невизнання результатів виборів президента у Білорусі.

Крім того, Україна призупинила всі контакти з Білоруссю через внутрішньополітичну кризу в країні; Кулеба розповів, коли контакти між країнами знову будуть відновлені.

Додамо, Зеленський обговорював ситуацію в Білорусі під час телефонної розмови з держсекретарем Сполучених Штатів.