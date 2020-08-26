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Зеленский и Помпео обсудили перемирие на Донбассе

Киев, Среда 26 августа 2020 18:45
Зеленский и Помпео обсудили перемирие на Донбассе
Фото: Майк Помпео и Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

"31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил госсекретаря за поддержку территориальной целостности Украины и двухпартийную поддержку.

Кроме того, пресс-служба Офиса президента сообщила, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Беларуси.

Зеленский заверил, что Украина не собирается вмешиваться в чужие выборы, в частности, выборы в Беларуси.

"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский проинформировал Помпео, что более подробно вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем госсекретаря Стивеном Бигеном во время встречи в Кривом Роге.

Напомним, 26 августа в Киев с рабочим визитом прилетел заместитель Помпео Стивен Биген.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассМайк Помпео
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