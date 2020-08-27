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Все контакты с Беларусью поставлены на паузу, - Кулеба

Киев, Четверг 27 августа 2020 23:52
Все контакты с Беларусью поставлены на паузу, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

Напомним, ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценария в Беларуси.

Также сообщалось, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

В свою очередь в России заявили о "рисках украинского сценария" в Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал несравнимыми нынешнюю ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства.

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