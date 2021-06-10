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Имеет милитаристский смысл: УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины

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Четверг 10 июня 2021 12:14
Имеет милитаристский смысл: УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины Фото: приветствие "Героям слава" на футболке сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Роман Тверденко, Владислав Красинский

УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.

Об этом в УЕФА сообщили в комментарии для РБК-Украина.

В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году. Оно соответствует регламенту УЕФА, поскольку имеет общее и неполитическое значение.

Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Это нарушает требования УЕФА касательно отстутствия на формах политических слоганов. Из-за этого организация потребовала убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.

Отметим, что приветствие "Слава Украине - Героям слава" с 2014 года является официальным в Вооруженных силах Украины.

Напомним, что в минувшее воскресенье была представлена обновленная форма сборной Украины для матчей Евро-2020. Спереди на футболках изображен контур территории страны, на спине написано приветствие "Слава Украине", а под воротничком - "Героям слава". Эта форма вызвала массовое возмущение чиновников России, которое вылилось в жалобу Российского футбольного союза в УЕФА. После нее, собственно, УЕФА и обновило требования к форме украинской сборной.

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