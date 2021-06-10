Имеет милитаристский смысл: УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины

УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.

Об этом в УЕФА сообщили в комментарии для РБК-Украина.

В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году. Оно соответствует регламенту УЕФА, поскольку имеет общее и неполитическое значение.

Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Это нарушает требования УЕФА касательно отстутствия на формах политических слоганов. Из-за этого организация потребовала убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.

Отметим, что приветствие "Слава Украине - Героям слава" с 2014 года является официальным в Вооруженных силах Украины.