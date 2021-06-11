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Гасло буде за мапою. Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро

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Рим, П'ятниця 11 червня 2021 19:27
Гасло буде за мапою. Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро Фото: Україна та УЄФА досягли компромісу щодо форми збірної (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Дмитро Левицький

Україні вдалося досягти компромісу з УЄФА щодо форми національної збірної на Євро-2020. Мова йде про форму з гаслами "Слава Україні!" та "Героям Слава!", яка викликала критику з боку Москви.

Про це повідомив глава УАФ Андрій Павелко у Facebook.

Як заявив Павелко, в ході перемовин з УЄФА було вирішено, що на період проведення матчів Євро до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

"Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - розповів він.

Павелко зазначив, що такий дизайн форми українські гравці матимуть виключно на Євро-2020. А початкова форма, яка вже була виготовлена в мільйонних тиражах, залишиться у продажу.

Нагадаємо, нещодавно збірна України презентувала форму, в якій гратиме на Євро-2020. На формі зображена карта України з Кримом, а також розміщені гасла "Слава Україні!" та "Героям Слава!".

Українська форма викликала обурення в Росії. Російський футбольний союз заявив, що вважає гасла на формі української збірної політичними, і поскаржився в УЄФА. Вчора УЄФА попросив збірну України прибрати гасло "Героям Слава" з форми, бо воно нібито містить мілітаристський сенс.

Після цього Павелко вилетів у Рим, щоб вмовити УЄФА залишити обидва гасла на формі національної збірної України. А у збірній заявили, що мають намір грати у тій формі, яка була презентована, попри заборони УЄФА.

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