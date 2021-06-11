Гасло буде за мапою. Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро

Україні вдалося досягти компромісу з УЄФА щодо форми національної збірної на Євро-2020. Мова йде про форму з гаслами "Слава Україні!" та "Героям Слава!", яка викликала критику з боку Москви.

Як заявив Павелко, в ході перемовин з УЄФА було вирішено, що на період проведення матчів Євро до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

"Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців", - розповів він.

Павелко зазначив, що такий дизайн форми українські гравці матимуть виключно на Євро-2020. А початкова форма, яка вже була виготовлена в мільйонних тиражах, залишиться у продажу.