Сборная Украины намерена играть на Евро в форме с лозунгом "Героям слава"
Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.
Об этом на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.
По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.
"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.
Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА обязал украинскую сторону убрать с формы на Евро-2020 приветствие "Героям слава" после того, как в этом лозунге увидели политический контекст. Отметим, до этого форма была одобрена, однако Российский футбольный союз настоял на пересмотре, после чего УЕФА принял скандальное решение.
Подробнее об украинской команде читайте в материале "Украина на Евро: скандал с формой, матчи в Бухаресте и Амстердаме, шансы выйти в плей-офф".