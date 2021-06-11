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Исполком УАФ утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!"

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Украина, Пятница 11 июня 2021 11:48
Исполком УАФ утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" Фото: УАФ утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Андрей Василюк

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) 11 июня единогласно утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Также как официальный символ утвержден большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель УАФ Андрей Павелко.

Символы теперь могут официально использоваться на международной арене и в матчах национальных сборных.

"Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем за честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!"- сообщил Павелко.

Также Исполком УАФ единогласно - 45 членов "за" - утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.

Напомним, что УАФ обсуждает с УЕФА сохранение слогана "Героям слава" на футболках наших футболистов.

Ранее сообщалось, что в России возмутились из-за новой формы украинских футболистов, которая была предложена для Евро 2020. Там заявили, что УЕФА должна отреагировать и запретить.

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