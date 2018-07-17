Украина должна стать частью энергорынка ЕС, - Климкин

Украина договорилась с Еврокомиссией применять принципы европейских энергетических рынков

Украина должна стать частью общего энергетического рынка Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter по результатам встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа.

По словам Климкина, стороны договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине.

"Мы должны стать частью общего европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС", - заявил Климкин.

Он также выразил благодарность коллегам с НАК "Нафтогаз Украины" - Андрей Коболеву и Юрию Витренко - "за слаженную совместную командную работу".

Напомним, Украина Евросоюз и Россия во время первой трехсторонней встречи в Берлине во вторник, 17 июля, договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

Стороны обсудили дальнейший формат транзита российского газа через Украину после того, как завершится срок действия контрактов на поставку газа.