Також обговорили майбутній формат транзиту російського газу через Україну

Україна, ЄС та Росія домовились розробити дорожню карту переговорів щодо газу. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки Німеччини за підсумками першої тристоронньої зустрічі в Берліні в рамках переговорів щодо транзиту газу.

Як зазначається, зустріч у Берліні відбулася на запрошення міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра. У ній взяли участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики РФ Александр Новак.

Повідомляється, що вони обговорили майбутній формат транзиту російського газу через Україну після завершення терміну дії чинних контрактів на постачання газу.

Так, під час першої зустрічі у міністерстві економіки Німеччини сторони обговорили свої вихідні позиції.

"Виходячи з цього, буде розроблена дорожня карта для майбутніх зустрічей", - повідомляє міністерство економіки ФРН.

"Сьогоднішні переговори мають особливе значення в рамках режиму тиші і мирного процесу в Україні. Ці переговори можуть означати новий імпульс для мирного процесу в цілому", - заявив міністр економіки Німеччини Альтмайєр.

Нагадаємо, що міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність РФ до "конструктивного діалогу" щодо газу з Україною.

Також НАК "Нафтогаз України" у відповідь на слова президента РФ Володимира Путіна про готовність зберегти транзит газу, заявила, що готова врегулювати новий спір з "Газпромом" що стосується транзитного тарифу.