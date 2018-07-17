Україна має стати частиною енергоринку ЄС, - Клімкін

Україна домовилась із Єврокомісією застосовувати принципи європейських енергетичних ринків

Україна має стати частиною спільного енергетичного ринку Європейського союзу (ЄС). Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter за результатами зустрічі у Берліні у рамках переговорів щодо транзиту газу.

За словами Клімкіна, сторони домовились із Єврокомісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні.

"Ми маємо стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС", - заявив Клімкін.

Він також висловив вдячність колегам з НАК "Нафтогаз України" - Андрію Коболєву та Юрію Вітренку - "за злагоджену спільну командну роботу".

Нагадаємо, Україна, Євросоюз та Росія під час першої тристоронньої зустрічі в Берліні в вівторок, 17 липня, домовились розробити дорожню карту переговорів щодо газу.

Сторони обговорили подальший формат транзиту російського газу через Україну після того, як завершиться термін дії контрактів на постачання газу.