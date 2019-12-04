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Украина будет покупать электроэнергию в Беларуси только в случае дефицита

Новости » Энергетика     04.12.2019 - 11:45
Украина будет покупать электроэнергию в Беларуси только в случае дефицита
Фото: Андрей Жупанин (ukranews.com)

Ведутся активные переговоры с Беларусью о закупке

Закупка электроэнергии в Беларуси будет происходить только в случае дефицита на территории Украины. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на комитете было принято решение о прямом запрете поставок электроэнергии из Российской Федерации.

"С Беларусью у нас наши министерства активно общаются и мы действительно дали нашим партнерам-белорусам заверения, что мы будем покупать у них электроэнергию. В них открывается новая атомная станция и наращиваются мощности. Мы сказали, что в случае дефицита на территории Украины, мы готовы покупать у них электроэнергию. Вопрос в том, будет ли дефицит на территории Украины", - заявил Жупанін.

Он также добавил, что сейчас Украине не выгодно импортировать электроэнергию в Беларуси.

"Показатели говорят о том, что сейчас цена на электроэнергию рекордно упала в Украине. Поэтому стало не выгодно импортировать электроэнергию из Беларуси. Потому что сейчас она там дороже чем в Украине. Наличие возможности импорта при потребности влияет на наш рынок. То есть производители электроэнергии понимают, что они должны держать цену конкурентной", - добавил он.

Напомним, Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии.

РБК-Украина писало, что в Кабинете министров рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса.

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