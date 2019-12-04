Україна купуватиме електроенергію в Білорусі лише у випадку дефіциту

Фото: Андрій Жупанін (ukranews.com)

Ведуться активні переговори з Білоруссю про закупівлю

Закупівля електроенергії в Білорусі відбуватиметься лише в разі дефіциту на території України. Про це повідомив голова голова підкомітету з питань газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на комітеті було прийняте рішення про пряму заборону поставок електроенергії з Російської Федерації.

"З Білоруссю у нас наші міністерства активно спілкуються і ми дійсно дали нашим партнерам-білорусам запевнення, що ми будемо купляти в них електроенергію. У них відкривається нова атомна станція і нарощуються потужності. Ми сказали, що в разі дефіциту на території України, ми готові купувати в них електроенергію. Питання в тому, чи буде дефіцит на теритррії України", - заявив Жупанін.

Він також додав, що наразі Україні не вигідно імпортувати електроенергію в Білорусі.

"Показники говорять про те, що зараз ціна на електроенергію рекордно впала в Україні. Тому стало не вигідно імпортувати електроенергію з Білорусі. Тому що зараз вона там дорожче ніж в Україні. Наявність можливості імпорту при потребі впливає на наш ринок. Тобто виробники електроенергії розуміють, що вони мають тримати ціну конкурентною", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок електроенергії.

РБК-Україна писало, що в Кабінеті міністрів розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу.