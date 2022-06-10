ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина и Британия обсудили угрозы "ДНР" казнить иностранных военных

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 15:43
Украина и Британия обсудили угрозы "ДНР" казнить иностранных военных Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев и Лондон обсудили вчерашний "приговор" боевиков "ДНР" иностранным бойцам, которые воевали на стороне ВСУ. Планируют принять соответствующие усилия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Британии Лизз Трасс.

"Поговорила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить усилия по освобождению военнопленных, содержащихся российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину, которая столкнулась с варварским вторжением Путина", - пишет глава МИД Британии.

"ДНР" планирует казнить иностранных бойцов:

Фейковый суд самопровозглашенной"ДНР" "осудил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне нашей страны, до казни.

Среди военных:

  • двое граждан Британии Эйден Аслин и Шон Пиннер;

  • гражданин Марокко Саадун Брагим.

Боевики "обвиняют" бойцов в:

  • действиях, которые направлены на насильственный захват власти;
  • прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Реакция ЕС:

"Решительно осуждаю смертные приговоры, объявленные сегодня в оккупированном украинском Донецке. Смертная казнь - это явление, несовместимое с человеческим достоинством, это является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. Смертной казни нет места на европейском континенте", - заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Реакция Британии:

Британия также осудила приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. По словам Трасс, иностранные бойцы являются военнопленными, а приговор боевиков не имеет никакой легитимности.

"Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - добавила министр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина ДНР Великобритания
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз