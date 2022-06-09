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В ЕС отреагировали на намерения боевиков "ДНР" казнить иностранцев

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 22:50
В ЕС отреагировали на намерения боевиков "ДНР" казнить иностранцев Фото: Мария Пейчинович Бурич (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич решительно осуждает смертные приговоры, вынесенные в четверг в оккупированном Донецке трем иностранным гражданам, которые принимали участие в военных действиях в составе украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Conseil de leurope.

"Решительно осуждаю смертные приговоры, объявленные сегодня в оккупированном украинском Донецке. Смертная казнь - это явление, несовместимое с человеческим достоинством, это является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением. Смертной казни нет места на европейском континенте", - заявила генсек Совета Европы.

От имени организации она призвала к уважению общеевропейских принципов в отношении прав человека.

Напомним, в "ДНР" хотят казнить трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину.

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