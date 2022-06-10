Україна та Британія обговорили погрози "ДНР" стратити іноземних військових
Київ та Лондон обговорили вчорашній "вирок" бойовиків "ДНР" іноземним бійцям, які воювали на стороні ЗСУ. Планують прийняти відповідні зусилля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Британії Лізз Трасс.
"Поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими маріонетками. Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Великобританія продовжує підтримувати Україну, яка зіткнулася з варварським вторгненням Путіна", - пише голова МЗС Британії.
"ДНР" планує стратити іноземних бійців:
Фейковий суд самопроголошеної "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на стороні нашої країни, до страти.
Серед військових:
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двоє громадян Британії Ейден Аслін й Шон Піннер;
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громадянин Марокко Саадун Брагім.
Бойовики "звинувачують" бійців в:
- діях, які спрямовані на насильницьке захоплення влади;
- проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.
Реакція ЄС:
"Рішуче засуджую смертні вироки, оголошені сьогодні в окупованому українському Донецьку. Смертна кара - це явище, несумісне з людською гідністю, це є нелюдським і таким, що принижує гідність поводженням. Смертній карі немає місця на європейському континенті", - заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.
Реакція Британії:
Британія також засудила вирок Ейдену Асліну та Шону Піннер. За словами Трасс, іноземні бійці є військовополоненими, а вирок бойовиків не має жодної легітимності.
"Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - додала міністр.
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