МИД Британии отреагировал на "приговор" британским гражданам в "ДНР"

"Суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, среди которых двое граждан Британии к смертной казни. В Британии назвали приговор нелегитимным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Британии Элизабет Трасс.

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские марионетки на востоке Украины. Они являются военнопленными. Это фиктивный приговор, который не имеет никакой легитимности. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - пишет Трасс.

Отметим, что сегодня, 9 июня, фейковый "суд" боевиков "ДНР" "приговорил" к смертной казни трех иностранных бойцов.

РБК-Украина отмечает, что иностранные бойцы, воевавшие на стороне ВСУ, являются военнопленными. Казнь военнопленных считается военным преступлением, нарушающим Женевскую конвенцию.