Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО, - Зеленский

Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО. Европейские партнеры должны перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro в преддверии своего визита во Францию.
"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО", - сказал украинский президент, добавив, что "настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО".
Зеленский отметил, что если Евросоюз и президент Франции Эмманюэль Макрон считают Украину членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. "Пора перейти от разговоров к решениям", - подчеркнул он.
В интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона "лучше отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с ним. "И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в поддержке со стороны Европы", - уточнил он.
Отвечая на вопрос, "мертв ли нормандский формат", Зеленский сказал, что этот "процесс остановился", поскольку Россия все блокирует. "Главный вопрос сейчас - хочет ли Россия прекратить войну", - резюмировал Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля посетит Францию с рабочим визитом. Французский лидер Эммануэль Макрон примет его в Елисейском дворце. Ожидается, что основной темой переговоров станет обострение ситуации на Донбассе и на российско-украинской границе.
Во встрече Зеленского и Макрона примет участие канцлер Германии Ангела Меркель. Она присоединится к лидерам по видеоконференции.
РБК-Украина ранее сообщало, что контакты на высшем уровне активизировались на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что очные переговоры Зеленского с Макроном и Меркель должны состояться "очень скоро".