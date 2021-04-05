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Ермак: переговоры лидеров Германии, Франции и Украины пройдут очень скоро

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 15:21
Ермак: переговоры лидеров Германии, Франции и Украины пройдут очень скоро Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский очень скоро проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. На трехсторонних переговорах обсудят ситуацию на Донбассе.

Об этом говорится в видео-комментарии главы Офиса президента Андрея Ермака, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По его словам, переговоры Меркель, Макрона и президента России Владимира Путина на прошлой неделе имеют опосредованное отношение к нормандскому формату.

"Да, там действительно говорили о вопросе войны на Донбассе. Но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки, и цена нам понятна после разговора президента Зеленского и президента (США, - ред.) Байдена", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что консультации с партнерами по нормандскому формату проходят каждую неделю и по нескольку раз в неделю.

"И я думаю, что видеоконференция или переговоры Германии, Франции и Украины пройдут очень скоро. Идет нормальный процесс, консультации непростые, я бы сказал, тяжелые переговоры. Но они продолжаются, потому что Украина имеет принципиальную позицию. Мы должны достичь мира, прекратить войну, вернуть все наши земли и всех людей. И мы не остановимся, пока не достигнем этого результата", - добавил Ермак.

Отметим, сегодня стало известно, что готовятся трехсторонние переговоры Зеленского, Меркель и Макрона.

Напомним, по итогам переговоров Путина, Макрона и Меркель российская сторона снова обвинила Украину в якобы эскалации конфликта на Донбассе. Но Берлин и Париж призвали Москву продолжить нормандский мирный процесс.

А сегодня в Кремле заявили, что на Донбассе начались неконтролируемые перестрелки.

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