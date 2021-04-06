ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США поддержали вступление Украины в НАТО, но с оговоркой

Новина українською → Вашингтон, Вторник 06 апреля 2021 20:37
США поддержали вступление Украины в НАТО, но с оговоркой Фото: Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: РБК-Украина

США оказывают поддержку Украине в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится компетенции руководства альянса. Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала Псаки.

Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.

Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Отметим, в этот же день Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Украинский лидер попросил главу канадского кабмина помочь с ПДЧ в НАТО.

РБК-Украина ранее писало, что СНБО готовит специальное решение о мерах на пути к вступлению Украины в НАТО. Одним из элементов этого решения будет национальная система перехода на евроатлантические стандарты.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Российская Федерация не захватила бы Крым, если бы Украина вступила в альянс до 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer
Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году