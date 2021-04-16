Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО, - Зеленський

Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО. Європейські партнери повинні перейти від розмов до рішень в цих питаннях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro напередодні свого візиту до Франції.
"Ми не можемо нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО", - сказав український президент, додавши, що "настав момент перейти на новий рівень відносин і запросити Україну вступити в ЄС і НАТО".
Зеленський зазначив, що якщо Євросоюз і президент Франції Емманюель Макрон вважають Україну членами європейської родини, то вони повинні діяти відповідним чином. "Пора перейти від розмов до рішень", - підкреслив він.
В інтерв'ю Зеленський висловив співчуття у зв'язку з тим, що у Макрона "краще відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним, ніж з ним. "І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує підтримки з боку Європи", - уточнив він.
Відповідаючи на питання, "мертвий чи нормандський формат", Зеленський сказав, що цей "процес зупинився", оскільки Росія все блокує. "Головне питання зараз - чи хоче Росія припинити війну", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 16 квітня відвідає Францію з робочим візитом. Французький лідер Еммануель Макрон прийме його в Єлисейському палаці. Очікується, що основною темою переговорів стане загострення ситуації на Донбасі і на російсько-українському кордоні.
У зустрічі Зеленського і Макрона візьме участь канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона приєднається до лідерів по відеоконференції.
РБК-Україна раніше повідомляло, що контакти на вищому рівні активізувалися на тлі загострення на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України. Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що очні переговори Зеленського з Макрона і Меркель мають відбутися "дуже скоро".