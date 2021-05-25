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В "Украэрорух" назвали количество запланированных рейсов между Украиной и Беларусью

Автор: Игорь Литвиненко

Между Украиной и Беларусью на летний период были запланированы 5 ежедневных авиарейсов. С завтрашнего дня Украина запрещает все авиарейсы между странами.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украэрорух".

Так, из Украины в Беларусь планировались полеты одной украинской компании - "Мотор Сич". Рейсы осуществлялись из Запорожья в Минск четыре раза в неделю.

Белорусская компания "Белавиа" летала по четырем направлениям:

  • Минск - Киев, 35 рейсов в неделю
  • Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю
  • Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю
  • Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.

Напомним, сегодня Кабинет министров решил прекратить авиасообщение с Беларусью в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Авиасообщение будет прекращено с полуночи 26 мая. Как отметили в правительстве, такое решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что делать пассажирам в связи с прекращением авиасообщения с Беларусью. Данная ситуация квалифицирована как форс-мажор.

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