Форс-мажор. Прямые перелеты Украина-Беларусь с 26 мая невозможны: что делать пассажирам

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.

Что делать пассажирам

В случае наличия купленного или забронированного билета на период после с 00:00 26 мая 2021 года осуществление прямого перелета будет невозможно.

Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за три часа до начала регистрации.

Полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена, определен в соответствии с правилами страны эксплуатанта (в частности, регламентом ЕС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb и правилами авиаперевозок Украины и Беларуси).

Как вернуться из Беларуси в Украину

В "Украэрорухе" сообщили, что власти ищут пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси.

"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - говорится в сообщении.

Запланированные рейсы между Украиной и Беларусью

"Мотор Сич":

Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.

"Белавиа":