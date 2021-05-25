Форс-мажор. Прямые перелеты Украина-Беларусь с 26 мая невозможны: что делать пассажирам
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".
Что делать пассажирам
В случае наличия купленного или забронированного билета на период после с 00:00 26 мая 2021 года осуществление прямого перелета будет невозможно.
Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за три часа до начала регистрации.
Полный перечень чрезвычайных обстоятельств (форс-мажоров), при которых компенсация не предусмотрена, определен в соответствии с правилами страны эксплуатанта (в частности, регламентом ЕС 261/2004, https://bit.ly/2T5S7yb и правилами авиаперевозок Украины и Беларуси).
Как вернуться из Беларуси в Украину
В "Украэрорухе" сообщили, что власти ищут пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси.
"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - говорится в сообщении.
Запланированные рейсы между Украиной и Беларусью
"Мотор Сич":
- Запорожье - Минск, 4 рейса в неделю.
"Белавиа":
- Минск - Киев, 35 рейсов в неделю,
- Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю,
- Минск - Харьков, 5 рейсов в неделю,
- Минск - Львов, 7 рейсов в неделю.
Напомним, авиакомпании решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не летели над Беларусью.
Как писало РБК-Украина, Роман Протасевич находился на борту самолета Ryanair, который осуществлял рейс из Афин в Вильнюс.