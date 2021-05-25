В "Украерорух" назвали кількість запланованих рейсів між Україною та Білоруссю

Між Україною та Білоруссю на літній період були заплановані 5 щоденних авіарейсів. З завтрашнього дня Україна забороняє всі авіарейси між країнами .

Так, з України до Білорусі планувалися польоти однієї української компанії - "Мотор Січ". Рейси здійснювалися із Запоріжжя до Мінська чотири рази на тиждень.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня. Як зазначили в уряді, таке рішення спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.