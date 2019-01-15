Уходя – уходи: из-за чего может сорваться Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск не раз говорил Терезе Мэй, что Британию удерживать в ЕС никто не будет (GettyImages)

Палата общин – нижняя палата парламента Великобритании, сегодня, 15 января, планирует голосовать за предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе страны из Евросоюза. Шансов на то, что парламентарии его поддержат, почти нет. Ни один вариант выхода из тупика, куда британцев завели результаты референдума 2016 года, пока не находит поддержки ни среди политиков, ни среди граждан. О том, как ситуация с Brexit может развиваться дальше – в материале РБК-Украина.

"Это самый глубокий политический кризис в Великобритании как минимум за последние полвека", – описывает ситуацию с Brexit издание Reuters.

Когда в июне 2016 года жители Соединенного королевства прислушались к аргументам евроскептиков и правых популистов о том, что в рамках Евросоюза Британия не является по-настоящему независимой, а мигранты забирают у коренных британцев рабочие места и провоцируют рост преступности, они вряд ли полагали, что ситуация зайдет так далеко. В 23:00 29 марта Великобритания должна будет выйти из ЕС, но на каких условиях и состоится ли выход вообще, пока неизвестно.

Остаться или уйти

Согласно большинству соцопросов, если бы референдум о выходе из ЕС проходил сейчас, то с небольшим перевесом победили бы противники Brexit. Впрочем, в июне 2016 года, накануне референдума, социология давала схожие результаты.

Проблемы с оформлением выхода Великобритании из Евросоюза возникают лишь на британской стороне. Официальный Брюссель со своей позицией определился давно. "Brexit – значит Brexit", – неоднократно повторял председатель Европейского совета Дональд Туск и другие лидеры Евросоюза, имея ввиду, что раз уж Британия решила выйти из ЕС, то никто силой не будет заставлять ее остаться.

В середине ноября прошлого года согласованный с ЕС 585-страничный документ, описывающий процедуру Brexit (т.н. "соглашение Мэй"), был утвержден британским правительством.

Но для его окончательного вступления в силу требуется одобрение нижней палаты британского парламента – Палаты общин. Назначенное на 11 декабря голосование было отложено премьером, лидером Консервативной партии Терезой Мэй. Формально она это сделала для "получения дальнейших гарантий со стороны ЕС", но по факту – потому что за план выхода в ее редакции не было голосов.

За последний месяц Мэй не оставляла попыток убедить парламентариев поддержать ее проект соглашения, но, похоже, не добилась особых успехов. Она не смогла преодолеть оппозицию внутри своей собственной партии. И, более того, оказалась на волосок от отставки, когда 12 декабря состоялось внутрипартийное голосование о доверии премьер-министру, вызванное как раз спорами вокруг Brexit. Но все же Мэй поддержали 200 членов парламента, против нее выступили 117 депутатов. Несмотря на то, что премьер удержалась в своем кресле, к выходу из кризиса это не привело, а, скорее, наоборот.

"Представляется, что позиции Мэй ослабли, потому что оказалось, что треть партии ее не поддерживает", - пишет ВВС.

На данный момент позицию премьер-министра поддерживают более двух сотен членов ее партии, а также полтора-два десятка оппозиционеров из Лейбористской партии. Но этого явно недостаточно для успешного голосования в 320 "за".

Депутаты от Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии, которые позволили Мэй сформировать правительство меньшинства и поддерживают большинство ее инициатив, выступают против соглашения в его нынешнем варианте. Эту партию больше всего беспокоит вопрос будущей границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – именно этот пункт стал главной проблемой во всей истории с Brexit.

Британские власти опасаются, что появление "видимой" границы между двумя частями острова с пограничными постами, досмотрами и т.д., может опять разжечь угасший два десятилетия назад вооруженный конфликт в Северной Ирландии.

Но ответа на вопрос "как выйти из Евросоюза и при этом оставить ирландскую границу прозрачной" за время многомесячных переговоров так и не удалось найти. Соглашение Мэй предусматривает, что эту проблем должно урегулировать долгосрочное торговое соглашение между ЕС и Соединенным Королевством, которое предстоит подписать до конца 2020 года во время переходного периода, который начнется после Brexit.

Если же соглашение не будет достигнуто, то будет применен т.н. "бэкстоп". Это означает, что Соединенное Королевство останется частью единого таможенного пространства ЕС, а Северная Ирландия будет еще и придерживаться правил единого европейского рынка, в отличие от остальных частей Соединенного Королевства. Лондон также не сможет заключать торговые соглашения с третьими странами.

"По сути, по Ирландскому морю пройдет граница, которая отделит нас от собственно Великобритании", – говорят в североирландской DUP, основой идеологии которой всегда было как раз единство с Лондоном, в противовес сепаратистам из Ирландской республиканской армии. Еще один аргумент против соглашения – "бэкстоп" может длиться неопределенно долго, и самостоятельно прекратить его Великобритания не сможет, только по согласованию с Евросоюзом.

Эти нормы, как и предложения Мэй продолжить тесное сотрудничество с ЕС в ряде сфер, вызывают резкую критику со стороны радикальных сторонников "жесткого Brexit". Они выступают за то, чтобы Соединенное Королевство выстраивало отношения с континентальной Европой на общих основаниях, и чтобы могло свободно заключать любые торговые соглашения с любыми странами мира. Они также критикуют соглашение за то, что во время переходного периода до конца 2020 года СК будет вынуждено соблюдать общеевропейские правила, тогда как право голоса и членство в любых структурах Евросоюза уже потеряет.

Соглашение Мэй критикуют и с другой стороны - противники выхода Великобритании из ЕС видят в текущем кризисе шанс отыграть назад всю историю с Brexit.

Выборы и повторный референдум

С учетом безвыходной ситуации в британском парламенте, Евросоюз предложил Великобритании отложить дату Brexit как минимум до июля, со ссылкой на свои источники сообщило издание The Guardian накануне решающего голосования. Но Мэй в своем выступлении 14 января сказала, что не согласится на продление дедлайна. По словам премьера, в случае провала голосования в парламенте наиболее вероятен сценарий, при котором Brexit вообще сорвется.

Примечательно, что ранее Мэй высказывала другую позицию – либо Brexit на условиях ее правительства, либо выход из Евросоюза вообще без соглашения.

Это самый жесткий вариант, так называемый "No deal", последствия которого просчитать нереально – ведь в один момент потеряет силу вся нормативная база, регулировавшая отношения СК и Евросоюза.

Если соглашение Мэй будет отклонено в целом, тогда у правительства будет только три дня для того, чтобы предложить новый план выхода из ситуации. Не исключено, что депутаты поддержат внесение в соглашение Мэй более или менее существенных поправок.

Процедура голосований в Палате общин интересна тем, что депутаты должны выходить из зала в различные двери, в зависимости от своей позиции по конкретному вопросу. За подсчет голосов отвечают четыре члена парламента, которые в самом голосовании не участвуют. И в связи с такой процедурой одно голосование может длиться до четверти часа.

Если в итоге в соглашение внесут существенные поправки, тогда дедлайн по выходу ЕС все же придется сдвинуть для их согласования с ЕС. Но в Брюсселе ранее официально заявляли, что не настроены на очередные переговоры и изменение соглашения.

Есть и вариант с досрочными выборами в парламент, которые может инспирировать как сама Мэй (за это должны будут проголосовать две трети парламента), так и оппозиция, которая может попытаться использовать явный кризис внутри Консервативной партии для получения власти в стране. "Если правительство не сможет принять самый важный для себя закон, тогда при первой же возможности нужно провести всеобщие выборы", – заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

В качестве запасного варианта оппозиция предлагает провести повторный референдум по выходу Британии из ЕС. Ведь если на этот раз жители Соединенного Королевства проголосуют против Brexit, то проблема решится сама по себе. Но Мэй, которая ранее была противником самой идеи выхода Великобритании из ЕС, последовательно выступает против нового референдума. По ее мнению, это только усугубит противоречия внутри британского общества и будет катастрофой для демократии.

"Еще одно голосование скажет миллионам, которые верят в демократию, что наша демократия этого не оправдывает", – ранее заявляла Мэй, имея ввиду, что в 2016 году жители СК уже четко высказали свою позицию по вопросу Brexit и пренебрегать их решением нельзя. В ее правительстве также заявляли, что повторный референдум приведет к росту ультраправого популизма.

И пока Мэй в последний раз призывает членов британского парламента "еще раз взглянуть" на ее проект соглашения, некоторые обычные британцы поддались панике. Как сообщают местные СМИ, люди закупают месячные запасы еды, воды, медикаментов и даже одежды на случай, если в итоге не удастся ни о чем договориться и Соединенное Королевство окажется отрезано от поставок с континента. "К сожалению, эта политическая катастрофа будет длиться и длиться", - прогнозирует британское издание Evening Standard.