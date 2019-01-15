Ідучи – іди: через що може зірватися Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск не раз говорив Терезі Мей, що Британію утримувати в ЄС ніхто не буде (GettyImages)

Палата громад – нижня палата парламенту Великобританії, сьогодні, 15 січня, планує голосувати за запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей угоду про вихід країни з Євросоюзу. Шансів на те, що парламентарі її підтримають, майже немає. Жоден варіант виходу з глухого кута, куди британців завели результати референдуму 2016 року, поки не знаходить підтримки ні серед політиків, ні серед громадян. Про те, як ситуація з Brexit може розвиватися далі – в матеріалі РБК-Україна.

"Це найбільш глибока політична криза у Великобританії як мінімум за останні півстоліття", – описує ситуацію з Brexit видання Reuters.

Коли в червні 2016 року жителі Сполученого Королівства прислухалися до аргументів євроскептиків і правих популістів про те, що в рамках Євросоюзу Британія не є по-справжньому незалежною, а мігранти забирають у корінних британців робочі місця і провокують зростання злочинності, вони навряд чи вважали, що ситуація зайде так далеко. О 23:00 29 березня Великобританія повинна буде вийти з ЄС, але на яких умовах і чи відбудеться вихід взагалі, поки невідомо.

Залишитися або піти

Згідно більшості соцопитувань, якби референдум про вихід з ЄС відбувався зараз, то з невеликою перевагою перемогли б противники Brexit. Втім, у червні 2016 року, напередодні референдуму, соціологія давала схожі результати.

Проблеми з оформленням виходу Великобританії з Євросоюзу виникають лише на британській стороні. Офіційний Брюссель зі своєю позицією давно визначився. "Brexit – значить Brexit", – неодноразово повторював голова Європейської ради Дональд Туск та інші лідери Євросоюзу, маючи на увазі, що якщо вже Британія вирішила вийти з ЄС, то ніхто силою не буде змушувати її залишитися.

У середині листопада минулого року узгоджений з ЄС 585-сторінковий документ, що описує процедуру Brexit (т. н. "угода Мей"), був затверджений британським урядом.

Але для його остаточного вступу в силу потрібне схвалення нижньої палати британського парламенту – Палати громад. Призначене на 11 грудня голосування було відкладено прем'єром, лідером Консервативної партії Терезою Мей. Формально вона це зробила для "отримання подальших гарантій з боку ЄС", але фактично – тому що за план виходу в її редакції не було голосів.

За останній місяць Мей не залишала спроб переконати парламентарів підтримати її проект угоди, але, схоже, не досягла особливих успіхів. Вона не змогла подолати опозицію всередині своєї власної партії. І, більше того, опинилася на волосину від відставки, коли 12 грудня відбулося внутрішньопартійне голосування про довіру прем'єр-міністру, викликане як раз суперечками навколо Brexit. Але все ж Мей підтримали 200 членів парламенту, проти неї виступили 117 депутатів. Незважаючи на те, що прем'єр утрималася в своєму кріслі, до виходу з кризи це не призвело, а, скоріше, навпаки.

"Здається, що позиції Мей ослабли, тому що виявилося, що третина партії її не підтримує", - пише ВВС.

На даний момент позицію прем'єр-міністра підтримують більше двох сотень членів її партії, а також півтора-два десятка опозиціонерів з Лейбористської партії. Але цього явно недостатньо для успішного голосування в 320 "за".

Депутати від Демократичної юніоністської партії (DUP) Північної Ірландії, які дозволили Мей сформувати уряд меншості і підтримують більшість її ініціатив, виступають проти угоди у її нинішньому варіанті. Цю партію найбільше турбує питання майбутнього кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія – саме цей пункт став головною проблемою у всій історії з Brexit.

Британські власті побоюються, що поява "видимого" кордону між двома частинами острова з прикордонними постами, оглядами і т. д., може знову розпалити згаслий два десятиліття тому збройний конфлікт в Північній Ірландії.

Але відповіді на питання "як вийти з Євросоюзу і при цьому залишити ірландський кордон прозорим" за час багатомісячних переговорів так і не вдалося знайти. Угода Мей передбачає, що цю проблем має врегулювати довгострокова торговельна угода між ЄС та Сполученим Королівством, яку належить підписати до кінця 2020 року під час перехідного періоду, який почнеться після Brexit.

Якщо ж угоди не буде досягнуто, то буде застосовано т. зв. "бэкстоп". Це означає, що Сполучене Королівство залишиться частиною єдиного митного простору ЄС, а Північна Ірландія буде ще й дотримуватися правил єдиного європейського ринку, на відміну від інших частин Сполученого Королівства. Лондон не зможе укладати торговельні угоди з третіми країнами.

"По суті, по Ірландському морю пройде межа, яка відокремить нас від власне Великобританії", – кажуть у північноірландській DUP, основою ідеології якої завжди була якраз єдність з Лондоном, на противагу сепаратистам з Ірландської республіканської армії. Ще один аргумент проти угоди – "бэкстоп" може тривати невизначено довго, і самостійно припинити його Великобританія не зможе, тільки за погодженням з Євросоюзом.

Ці норми, як і пропозиції Мей продовжити тісну співпрацю з ЄС у низці сфер, викликають різку критику з боку радикальних прихильників "жорсткого Brexit". Вони виступають за те, щоб Сполучене Королівство вибудовувало відносини з континентальною Європою на загальних підставах, і щоб воно могло вільно укладати будь-які торгівельні угоди з будь-якими країнами світу. Вони також критикують угоду за те, що під час перехідного періоду до кінця 2020 року СК буде змушене дотримуватися загальноєвропейських правил, тоді як право голосу і членство в будь-яких структурах Євросоюзу вже втратить.

Угода Мей критикують і з іншої сторони - противники виходу Великобританії з ЄС бачать в поточній кризі шанс відіграти назад всю історію з Brexit.

Вибори і повторний референдум

З урахуванням безвихідної ситуації в британському парламенті, Євросоюз запропонував Великобританії відкласти дату Brexit як мінімум до липня, з посиланням на свої джерела повідомило видання The Guardian напередодні вирішального голосування. Але Мей у своєму виступі 14 січня сказала, що не погодиться на продовження дедлайну. За словами прем'єра, у разі провалу голосування в парламенті найбільш вірогідний сценарій, за якого Brexit взагалі зірветься.

Примітно, що раніше Мей висловлювала іншу позицію – або Brexit на умовах її уряду, або вихід з Євросоюзу взагалі без угоди.

Це найжорсткіший варіант, так званий "No deal", наслідки якого передбачити нереально – адже в один момент втратить чинність вся нормативна база, яка регулювала відносини СК і Євросоюзу.

Якщо угодe Мей буде відхилено в цілому, тоді в уряду буде лише три дні для того, щоб запропонувати новий план виходу з ситуації. Не виключено, що депутати підтримають внесення в угоду Мей більш або менш суттєвих поправок.

Процедура голосування в Палаті громад цікава тим, що депутати повинні виходити з залу в різні двері, в залежності від своєї позиції щодо конкретного питання. За підрахунок голосів відповідають чотири члени парламенту, які в самому голосуванні участі не беруть. І згідно з такою процедурою одне голосування може тривати до чверті години.

Якщо в результаті в угоду внесуть суттєві поправки, тоді дедлайн щодо виходу ЄС все ж доведеться зрушити для їх узгодження з ЄС. Але в Брюсселі раніше офіційно заявляли, що не налаштовані на чергові переговори і зміни угоди.

Є і варіант з достроковими виборами до парламенту, які може інспірувати як сама Мей (за це повинні проголосувати дві третини парламенту), так і опозиція, яка може спробувати використати явну кризу всередині Консервативної партії для отримання влади в країні. "Якщо уряд не зможе ухвалити найважливіший для себе закон, тоді за першої же можливості потрібно провести загальні вибори", – заявив лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін.

В якості запасного варіанту опозиція пропонує провести повторний референдум щодо виходу Британії з ЄС. Адже якщо на цей раз жителі Сполученого Королівства проголосують проти Brexit, то проблема вирішиться сама по собі. Але Мей, яка раніше була противником самої ідеї виходу Великобританії з ЄС, послідовно виступає проти нового референдуму. На її думку, це тільки посилить суперечності всередині британського суспільства і буде катастрофою для демократії.

"Ще одне голосування скаже мільйонам, які вірять в демократію, що наша демократія цього не виправдовує", – раніше заявляла Мей, маючи на увазі, що в 2016 році жителі СК вже чітко висловили свою позицію з питання Brexit і нехтувати їх рішенням не можна. В її уряді заявляли, що повторний референдум призведе до зростання ультраправого популізму.

І поки Мей в останній раз закликає членів британського парламенту "ще раз поглянути" на її проект угоди, деякі звичайні британці піддалися паніці. Як повідомляють місцеві ЗМІ, люди купують місячні запаси їжі, води, медикаментів і навіть одягу на випадок, якщо в результаті не вдасться ні про що домовитися і Сполучене Королівство виявиться відрізаним від поставок з континенту. "На жаль, ця політична катастрофа буде тривати і тривати", - прогнозує британське видання Evening Standard.