Ухилянт допомагав окупантам "пробиватись" до Куп'янська: СБУ викрила агента РФ

Згідно з даними розслідування, росіяни мали намір використати розвіддані коригувальника для підготовки нових спроб наступу на райцентр.

Агентом ворога виявився 49-річний харків’янин, який ховався від мобілізації у будинку своїх батьків у Чугуївському районі. Росіяни завербували його, коли зловмисник шукав у соцмережах способи втечі до РФ, і запропонували йому співпрацю в обмін на "евакуацію".

Фігурант погодився на пропозицію та почав обходити прифронтову місцевість для виявлення позицій Сил оборони. Крім того, на подвір’ї приватного будинку своїх батьків він обладнав спостережний пункт, з якого фіксував час та напрямки роботи української артилерії.

Фото: затриманий російський агент (t.me/SBUkr)

Фото: листування російського агента з окупантами (t.me/SBUkr)

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.