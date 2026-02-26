RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уклонист помогал оккупантам "пробиваться" в Купянск: СБУ разоблачила агента РФ

Фото: СБУ разоблачила агента, который готовил для РФ координаты позиций Сил обороны (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине российского агента, который собирал координаты для ракетно-бомбовых атак оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Читайте также: Агент ФСБ готовил удары по оборонным предприятиям Киева

Согласно данным расследования, россияне намеревались использовать разведданные корректировщика для подготовки новых попыток наступления на райцентр.

Агентом врага оказался 49-летний харьковчанин, который скрывался от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе. Россияне завербовали его, когда злоумышленник искал в соцсетях способы побега в РФ, и предложили ему сотрудничество в обмен на "эвакуацию".

Фигурант согласился на предложение и начал обходить прифронтовую местность для выявления позиций Сил обороны. Кроме того, во дворе частного дома своих родителей он оборудовал наблюдательный пункт, с которого фиксировал время и направления работы украинской артиллерии.

Фото: задержанный российский агент (t.me/SBUkr)

Фото: переписка российского агента с оккупантами (t.me/SBUkr)

Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей без права внесения залога.

Задержание других вражеских агентов

Напомним, в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.

Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался скорректировать атаку дронов по энергетическим объектам Ровенской АЭС. По информации следствия, он устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач, за что был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКупянскХарьковВойна в Украине