Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва

Служба безпеки України викрила та затримала в Києві агента російської ФСБ, який збирав дані для ударів по оборонних підприємствах столиці. Підозрюваний діяв під прикриттям виконання замовлень для сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Хто виявився агентом

За даними спецслужби, затриманим є 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони.

Слідство встановило, що його завербували російські спецслужби. Він мав готувати серію повітряних атак РФ по українських компаніях, які ремонтують і модернізують військову техніку.

Як він збирав інформацію для атак

За версією слідства, підозрюваний відвідував оборонні підприємства нібито для укладання договорів та узгодження технічних завдань.



Під час таких візитів він:

фіксував координати об’єктів на Google-картах;

позначав розташування виробничих цехів;

планував встановити мінікамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

За задумом РФ, камери мали допомогти відстежувати наслідки майбутніх атак.

Як діяла СБУ

Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з представниками ФСБ та затримали його за місцем проживання.

Одночасно були проведені заходи для убезпечення підприємств, які могли стати цілями ударів.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон, комп’ютерну техніку та документи, пов’язані з оборонними компаніями.

Що загрожує підозрюваному

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.