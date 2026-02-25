ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва

Україна, Середа 25 лютого 2026 11:18
UA EN RU
Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва Ілюстративне фото: (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила та затримала в Києві агента російської ФСБ, який збирав дані для ударів по оборонних підприємствах столиці. Підозрюваний діяв під прикриттям виконання замовлень для сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Читайтет також: 17-річна дівчина готувала серію терактів у Харкові: СБУ викрила агентку ФСБ "на гарячому"

Хто виявився агентом

За даними спецслужби, затриманим є 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони.

Слідство встановило, що його завербували російські спецслужби. Він мав готувати серію повітряних атак РФ по українських компаніях, які ремонтують і модернізують військову техніку.

Як він збирав інформацію для атак

За версією слідства, підозрюваний відвідував оборонні підприємства нібито для укладання договорів та узгодження технічних завдань.
Агент ФСБ готував удари по оборонних підприємствах Києва

Під час таких візитів він:

  • фіксував координати об’єктів на Google-картах;
  • позначав розташування виробничих цехів;
  • планував встановити мінікамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

За задумом РФ, камери мали допомогти відстежувати наслідки майбутніх атак.

Як діяла СБУ

Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з представниками ФСБ та затримали його за місцем проживання.

Одночасно були проведені заходи для убезпечення підприємств, які могли стати цілями ударів.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон, комп’ютерну техніку та документи, пов’язані з оборонними компаніями.

Що загрожує підозрюваному

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання інших ворожих агентів

Раніше у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Також раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати атаку дронів по енергетичних об’єктах Рівненської АЕС. За інформацією слідства, він встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про Україну під час звернення до Конгресу
Трамп зробив заяву про Україну під час звернення до Конгресу
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ