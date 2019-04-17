Угрозу срыва выборов удалось устранить, - эксперты

Угрозу срыва выборов 2019 удалось устранить. Об этом пишет РБК-Украина в материале "Кризис кадров: Зеленскому и Порошенко не хватило людей для избиркомов перед вторым туром" со ссылкой на экспертов.

Так, перед вторым туром выборов 2019 возникли проблемы с комплектацией комиссий.

В ЦИК пояснили, что они возникли в 33 из 199 избирательных округов. Тем не менее, сорвать выборы из-за недоукомплектованности участковых комиссий нельзя, даже если бы такая цель была поставлена. Как пояснили в Центризбиркоме, для установления результатов в отдельно взятом округе, достаточно, чтобы выборы состоялись хотя бы на одном участке. Другой вопрос, что общая легитимность выборов в таком крайнем случае явно пострадает.

При этом, по словам собеседников РБК-Украина в команде президента, никакого спланированного саботажа не было, речь идет о банальной проблеме с человеческими ресурсами. Несмотря на то, что по закону может оплачиваться работа лишь трех членов участковой комиссии за счет госбюджета, фактически на всех выборах партии и кандидаты негласно доплачивают своим представителям. "Иначе их нереально мотивировать выполнять свои функции, учитывая высокую нагрузку и ответственность... В команде Порошенко пояснили, что после первого тура они не смогли рассчитаться со многими членами комиссий за работу. Соответственно, у этих людей не было стимула тратить свое время и силы на работу во втором туре", - сказано в материале.

При этом, согласно законодательству, если кандидаты не смогли своими силами сформировать состав участковой комиссии, за это должна взяться соответствующая окружная комиссия.

"По словам опрошенных РБК-Украина экспертов, окружкомы со своей задачей справились, иногда работая даже в круглосуточном режиме. В итоге, угрозу срыва выборов удалось устранить", - подчеркивается в публикации.

Как писало РБК-Украина ранее, окружным избирательным комиссиям удалось добрать почти 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий на выборах 2019.

Напомним, ранее в Центризбиркоме подчеркивали, что перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. Так, в Кировоградской области не хватало почти 4 тысячи кандидатов в члены УИК.