Кризис кадров: Зеленскому и Порошенко не хватило людей для избиркомов перед вторым туром

Участковые комиссии перед вторым туром укомплектовали в последний момент (Виталий Носач, РБК-Украина)

За считанные дни до второго тура выборов неожиданно возникла опасность их срыва из-за того, что Владимир Зеленский и, в большей мере, Петр Порошенко не заполнили свои квоты в участковых избирательных комиссиях (УИК). В команде Зеленского обвинили своих оппонентов в умышленном саботаже выборов, а в Центризбиркоме призвали граждан срочно подавать заявления на участие в комиссиях. В итоге, пусть и со срывом предусмотренных законом сроков, УИК все же удалось укомплектовать, устранив риск срыва голосования. Но принципиальные проблемы с формированием комиссий на выборах все же остаются. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Все без исключения украинские и международные наблюдатели по итогам первого тура голосования отметили высокий уровень проведения выборов и отсутствие системных нарушений. Соответственно, и рисков срыва повторного голосования 21 апреля не наблюдалось. Но за неделю до второго тура оказалось, что оба кандидата не заполнили свои квоты в участковых избирательных комиссиях, что могло серьезно подорвать легитимность избирательного процесса.

Перед вторым туром выборов окружные и участковые комиссии необходимо полностью переукомплектовать, как того требует закон. Если перед первым туром подавать своих членов комиссий имели право все 39 кандидатов, то сейчас – лишь Владимир Зеленский и Петр Порошенко. От каждого требовалось делегировать почти 1400 членов окружных и более 200 тысяч членов участковых комиссий.

Свои квоты в окружкомах Порошенко закрыл полностью, Зеленский – почти, лишь две из 199 ОИК остались без его представителей, их пришлось доукомплектовывать Центризбиркому.

Согласно анализу гражданской сети ОПОРА, 69% членов окружкомов второго тура уже работали в комиссиях в первом туре. При этом "перетоки" членов комиссий от кандидатов, не прошедших во второй тур, к двум победителям весьма примечательны, и могут свидетельствовать о негласных договоренностях между кандидатами, в том числе техническими.

Порошенко достались несколько сотен членов ОИК, ранее поданных телеведущей Юлией Литвиненко, политтехнологом Владимиром Петровым, а также Василием Журавлевым и Юрием Тимошенко, которого команда его однофамилицы Юлии Тимошенко называла "кандидатом-спойлером от Банковой". Также действующему президенту своими членами комиссий серьезно подсобили Александр Мороз, Роман Насиров, Сергей Каплин и Ольга Богомолец.

К Владимиру Зеленскому "перешли" некоторые члены комиссий от Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, а также многих других кандидатов, занявших невысокие места по итогам первого тура. Но, в отличие от Порошенко, массовой миграции членов ОИК к Зеленскому от бывших конкурентов не наблюдалось.

Если создание окружкомов прошло беспроблемно, то с участковыми комиссиями ситуация выглядела гораздо более угрожающей. Ближе к последнему дню формирования УИК - 15 апреля - стали поступать сведения о массовом некомплекте комиссий, в первую очередь из-за того, что штаб Порошенко подавал по две кандидатуры вместо положенных шести-восьми. Частично не смог заполнить свою квоту членов комиссий и Зеленский.

К примеру, в Черниговской области недостача составила 2300 человек, из них две трети – незаполненная квота Порошенко, треть – Зеленского. На Кировоградщине для проведения выборов не хватало почти 4000 членов комиссий, и тоже в основном "по вине" Порошенко. Проблемные ситуации возникали и в других областях по всей стране.

В команде Зеленского обвинили своего оппонента в попытке сорвать процесс голосования. "Недостаток людей возник от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", – заявили в Зе!Команде. Впрочем, сам Порошенко 14 апреля на НСК Олимпийский заверил, что "заблокировать голосование ни у кого не выйдет". "У нас на сегодня нет более заинтересованного человека в проведении честных выборов, чем президент Порошенко", – сказал он.

В ЦИК пояснили, что проблемы с комплектацией комиссий возникли в 33 из 199 избирательных округов. Тем не менее, сорвать выборы из-за недоукомплектованности участковых комиссий нельзя, даже если бы такая цель была поставлена. Дело в том, что для установления результатов в отдельно взятом округе, достаточно, чтобы выборы состоялись хотя бы на одном участке. Другой вопрос, что общая легитимность выборов в таком крайнем случае явно пострадает.

Как говорят собеседники РБК-Украина в команде президента, никакого спланированного саботажа не было, речь идет о банальной проблеме с человеческими ресурсами. Несмотря на то, что по закону может оплачиваться работа лишь трех членов участковой комиссии за счет госбюджета, фактически на всех выборах партии и кандидаты негласно доплачивают своим представителям. Иначе их нереально мотивировать выполнять свои функции, учитывая высокую нагрузку и ответственность. Ведь только в день голосования членам комиссий приходится без перерыва работать около двадцати часов, а иногда и намного больше.

В команде Порошенко пояснили, что после первого тура они не смогли рассчитаться со многими членами комиссий за работу. Соответственно, у этих людей не было стимула тратить свое время и силы на работу во втором туре. Не исключено, что штаб нынешнего президента, оценивая шансы своего кандидата, сейчас решил активно не набирать людей в комиссии, чтобы зря не тратить на оплату их труда крупные суммы. Ведь речь может идти о сотнях миллионов гривен в масштабе всей страны.

Но, согласно законодательству, если кандидаты не смогли своими силами сформировать состав участковой комиссии, за это должна взяться соответствующая окружная комиссия. По словам опрошенных РБК-Украина экспертов, окружкомы со своей задачей справились, иногда работая даже в круглосуточном режиме. В итоге, угрозу срыва выборов удалось устранить.

"На предыдущих выборах существовала практика, когда недостающие места заполнялись бюджетниками. Но по нашей актуальной информации, на этот раз нет оснований говорить о применении админресурса. Окружные комиссии сыграли свою положительную роль в том, что они информировали граждан о сложившейся проблеме и призывали их присоединиться к избирательному процессу", – сказал изданию аналитик ОПОРы Александр Клюжев.

По словам главы комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, есть несколько причин, почему перед вторым туром возникла проблема с заполнением комиссий. Во-первых, это слабость украинских политических партий, которым сложно найти достаточное количество активистов для работы в комиссиях. Во-вторых, это финансовый аспект. По оценкам Кошеля, доплаты "своим" членам комиссий составляют одну из самых больших статей "теневых" расходов кандидатов на кампанию. "Избирательные комиссии должны комплектоваться людьми, которые получили сертификат о знании хотя бы основ избирательного законодательства. Кроме того, за свою работу эти люди должны получать достойную оплату. Тогда проблем не будет", – уверен глава КИУ.

Вечером во вторник, 16 апреля, в Центризбиркоме отчитались о том, что проблему с комиссиями все же удалось решить. По оперативным данным ЦИК, Зеленский подал 195 тысяч членов в УИК, Порошенко – 147 тысяч, а 59 тысяч окружкомам пришлось добирать своими силами. "ЦИК, как высший орган в системе администрирования выборов, по сути, в таких случаях преодолевает препятствия там, где их не должно быть", – заявили во вторник в Центризбиркоме. В ЦИК также отметили, что проблема с формированием комиссий, равно как и вопросы с временным изменением места голосования, требуют законодательного совершенства.