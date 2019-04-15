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ЦИК заявил о нехватке членов комиссий в ряде областей

Новости » Выборы 2019    15.04.2019 - 15:11
ЦИК заявил о нехватке членов комиссий в ряде областей
Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

На выборах 2019 не хватает членов комиссий на более 30 округах

Перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

Сообщается, что сегодня, 15 апреля, последний день формирования участковых избирательных комиссий. В то же время окружные комиссии столкнулись с нехваткой кандидатов в состав участковых, что не дает возможности укомплектовать составы в следующих округах:

  • Днепропетровская область: ТИО № 26, 27, 28;
  • Закарпатская область: ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
  • Кировоградская область: ТИО № 100, 101, 102, 103;
  • Луганская область: ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;
  • Сумская область: ТИО № 157, 161;
  • Харьковская область: ТИО № 171, 176, 180;
  • Херсонская область: ТИО № 183, 184, 185;
  • Черниговская область: ТИО № 206, 209, 210;
  • Киев: ТИО № 216, 217, 220, 223.

Также ЦИК призывает украинцев подать заявления об участии в участковых избирательных комиссиях.

"В случае обращения к вам с предложением взять обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК", - говорится в сообщении.  

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены участковых избирательных комиссий.

Отметим, сегодня ЦИК ко второму туру передал бюллетени на заграничные участки.

 

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