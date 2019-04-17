Загрозу зриву виборів вдалося усунути, - експерти

Загрозу зриву виборів 2019 вдалося усунути. Про це пише РБК-Україна в матеріалі "Криза кадрів: Зеленському та Порошенко не вистачило людей для виборчкомів перед другим туром" з посиланням на експертів.

Так, перед другим туром виборів 2019 виникли проблеми з комплектацією комісій.

У ЦВК пояснили, що вони виникли в 33 з 199 виборчих округів. Проте, зірвати вибори через недоукомплектованість дільничних комісій не можна, навіть якщо б така мета була поставлена. Як пояснили в Центрвиборчкомі, для встановлення результатів в окремо взятому окрузі, досить, щоб вибори відбулися хоча б на одній ділянці. Інше питання, що загальна легітимність виборів у такому крайньому випадку явно постраждає.

При цьому, за словами співрозмовників РБК-Україна в команді президента, ніякого спланованого саботажу не було, мова йде про банальну проблему з людськими ресурсами. Незважаючи на те, що згідно із законом може оплачуватися робота лише трьох членів дільничної комісії за рахунок держбюджету, фактично на всіх виборах партії та кандидати негласно доплачують своїм представникам.

"Інакше їх нереально мотивувати виконувати свої функції, з огляду на високе навантаження і відповідальність ... У команді Порошенка пояснили, що після першого туру вони не змогли розрахуватися з багатьма членами комісій за роботу. Відповідно, у цих людей не було стимулу витрачати свій час і сили на роботу в другому турі", - сказано в матеріалі.

При цьому, згідно із законодавством, якщо кандидати не змогли самотужки сформувати склад дільничної комісії, за це повинна взятися відповідна окружна комісія.

"За словами опитаних РБК-Україна експертів, окружкоми зі своїм завданням впоралися, іноді працюючи навіть у цілодобовому режимі. У підсумку, загрозу зриву виборів вдалося усунути", - підкреслюється у публікації.

Як писало РБК-Україна раніше, окружним виборчим комісіям вдалося добрати майже 60 тисяч членів дільничних виборчих комісій на виборах 2019.

Нагадаємо, раніше в Центрвиборчкомі підкреслювали, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій. Так, у Кіровоградській області не вистачало майже 4 тисячі кандидатів у члени ДВК.