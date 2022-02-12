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Угроза вторжения РФ. В штабе ООС рассказали об обстановке на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Суббота 12 февраля 2022 21:55
Угроза вторжения РФ. В штабе ООС рассказали об обстановке на Донбассе Фото: вштабе ООС рассказали об обстановке на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой. А военные в районе проведения ООС готовы к всевозможным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью обладаем обстановкой и реально оценивает ситуацию, просчитываем все возможные сценарии ситуации и готовые к ним. В настоящее время ситуация стабильна без существенных изменений", - заявил Павлюк.

При этом он подчеркнул, что оккупационные войска продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливает украинские позиции. При этом Павлюк добавил, что боевики сосредотачивают военную технику за пределами района отвода.

Павлюк заявил, что подразделения ООС при необходимости отвечают на провокации оккупантов. Он также подчеркнул, что военные готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны российских наемников.

Напомним, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.

Ранее на фоне угрозы нового вторжения РФ украинский премьер Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам.

А министр обороны и главнокомандующий ВСУ заверили украинцев в готовности армии дать отпор российскому агрессору.

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ООС Вторжение России в Украину
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