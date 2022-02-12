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Загроза вторгнення РФ. У штабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі

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Донбас, Субота 12 лютого 2022 21:55
Загроза вторгнення РФ. У штабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі Фото: вштабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою. А військові в районі проведення ООС готові до всіляких сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

"Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації і готові до них. В даний час ситуація стабільна без істотних змін", - заявив Павлюк.

При цьому він підкреслив, що окупаційні війська продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілює українські позиції. При цьому Павлюк додав, що бойовики зосереджують військову техніку за межами району відведення.

Павлюк заявив, що підрозділи ООС при необхідності відповідають на провокації окупантів. Він також підкреслив, що військові готові негайно реагувати на будь-які погрози з боку російських найманців.

Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може початися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може відбутися до завершення Олімпіади в Пекіні.

Раніше на тлі загрози нового вторгнення РФ український прем'єр Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

А міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ запевнили українців у готовності армії дати відсіч російському агресору.

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ООС Вторгнення Росії до України
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