Угроза вторжения из Беларуси и выступление Зеленского в парламенте Италии: итоги дня

Беларусь может присоединиться к войне

Издание CNN со ссылкой на собственные источники пишет о том, что Беларусь в ближайшее время может присоединиться к войне России против Украины.

Так, по словам источника, беларусские боевые подразделения готовы развернуться в ближайшее время на территории Украины. Окончательное решение будет приниматься в Москве.

"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", - добавил источник издания в НАТО.

Зеленский о встрече с Путиным, территориальным претензиям и гарантиям безопасности

Владимир Зеленский заявил о том, что вопросы Крыма и Донбасса будут подниматься на первой встрече с Путиным. Однако, по его словам, в ходе первой встречи решить их не удасться.

Также Зеленский отметил, что после начала вторжения Россия посылала сигналы - те территории, которые им удастся временно захватить, станут их территориями.

Кроме того, он заявил, что есть страны-члены НАТО, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

"Есть страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами нашей безопасности. Они не могут обеспечить наше присутствие в НАТО, но они готовы делать все то, что должен был делать альянс, будь мы его членами", - отметил Зеленский и добавил, что это был бы нормальный компромисс.

Премьер Израиля может приехать в Киев

Премьер Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам подготовить его визит в Киев. Однако это состоится только в том случае, если в переговорах между Россией и Украиной будет прогресс.

"Очевидно, что для продвижения переговоров необходимы личные встречи. И они могут пройти в будущем, если переговоры достигнут переломного момента", - отметил источник, который участвовал в переговорах с украинской стороной.

Зеленский выступил перед парламентом Италии

Сегодня Владимир Зеленский выступил с обращением к итальянскому парламенту. В своей речи он призвал Италию присоединиться к ужесточению санкций против России. в частности, поддержать полное эмбарго на торговлю с РФ, в том числе на покупку нефти, и запрет на заход российских кораблей в порты. Также он призвал заблокировать недвижимость и активы.

“Украинцы всегда будут помнить ваше тепло, неравнодушие и силу, которая должна остановить одного человека, всего одного - чтобы выжили миллион", - сказал Зеленский.

Песков об идее Зеленского провести референдум

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал идею Зеленского о проведении референдума в Украине по компромиссным вопросам в ходе переговоров с Россией. По его словам, публичное обсуждение этих вопросов навредить переговорному процессу.

Читайте также: