"Может навредить переговорам". У Путина отреагировали на идею Зеленского о референдуме

Российская Федерация пока не может комментировать идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу договоренностей сторон о прекращении войны. Но вынесение этих вопросов на публику сейчас навредит переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Украина - суверенное государство. Там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленнее, чем нам хотелось бы", - отметил он.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будут на всеукраинском референдуме.

Он также говорил, что вопросы Крыма и Донбасса не удастся решить на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Если она все-таки состоится.

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