На саммите НАТО обсудят действия на случай применения Россией химического оружия, - NYT

На саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия. На встречу готовится приехать и президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Отмечено, что войска РФ пытаются продвигаться вдоль линии фронта, которая протянулась более чем на тысячу миль, поэтому западные страны все больше обеспокоены потенциальной готовностью Москвы обратиться к смертельному нетрадиционному оружию.

"Президент Байден готовится отправиться на саммит НАТО на этой неделе в Брюсселе, где западные союзники, как ожидается, обсудят, как они отреагируют, если Россия будет использовать химическое, биологическое, кибер или ядерное оружие" - пишет издание.

Напомним, недавно в Вашингтоне предупредили, что Россия столкнется с большими последствиями со стороны Соединенных Штатов, если применит химическое оружие в ходе вторжения в Украину.

Добавим, недавно Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био - или химоружием, чтобы попытаться оправдать вторжение в Украину.

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