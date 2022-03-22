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Россия выражала территориальные претензии на восток и юг Украины, - Зеленский

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Вторник 22 марта 2022 00:35
Россия выражала территориальные претензии на восток и юг Украины, - Зеленский Киев
Автор: Константин Широкун

Россия после начала вторжения в Украину и первых локальных успехов посылала сигналы о том, что временно захваченные земли станут их новой территорией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Суспильному.

"Был сигнал от России: куда мы дошли на востоке и юге, где мы стоим, здесь будут наши новые территории. Это потеря для нас - потеря суверенитета", - отметил Зеленский в интервью.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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